Champions League, Lipsia-Atletico Madrid 2-1: Adams abbatte la corazzata Simeone, tedeschi in semifinale contro il PSG (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Lipsia batte l'Atletico Madrid e vola in semifinale.Sul campo dell'Estadio José Alvalade è andata in scena la sfida tra il Lipsia e l'Atletico Madrid, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale di Champions League: i due club erano alla ricerca di una vittoria per conquistare l'ultimo posto disponibile in semifinale.Dopo solo quattro minuti grandissima occasione per il Lipsia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva sui piedi di Halstenberg, che da pochi passa calcia clamorosamente alto sopra la traversa. Al 15' dubbio per un fallo di Gulacsi su Saul: il portiere del club tedesco esce in modo avventato e tocca ... Leggi su mediagol

SkySport : Lipsia-Atletico, Simeone: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta' - SkySport : ATALANTA ?? PSG 1-2 Risultato finale ? ? #Pasalic (27’) ? #Marquinhos (90’) ? #ChoupoMoting (90+3’) ? PSG IN SEMIFIN… - SkySport : Bergamo, Italia: è la notte di Atalanta-Psg - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Champions League, il Lipsia batte l'Atletico 2-1 e va in semifinale #Lipsia - marc98g : RT @_grazy87: In Champions League, chi propone avanza, chi specula esce e torna a casa. Nessuno escluso! [ Lele Adani ] -