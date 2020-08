Castellacci: «Pirlo, che sorpresa. Domenech rosica» (Di giovedì 13 agosto 2020) Castellacci ha parlato di Pirlo, Cannavaro e dello sfogo di Domenech su Gasperini: le dichiarazioni dell’ex medico della nazionale Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, ha fatto il punto sul calcio italiano ai microfoni di TMW Radio. Pirlo – «Fa parte della storia della mia vita, abbiamo passato insieme tanti momenti, gioiosi e tristi. In Sudafrica il suo infortunio segnò il Mondiale. Ce l’ho nel cuore e spero che abbia l’abilità per guidare la Juventus. Non ha esperienza ma potrà far bene. È una scommessa ma veramente valida. Ha dimostrato di essere un grande in campo e fuori. Mi ha meravigliato fino a un certo punto. Quando è stato presentato per l’Under 23 è stata una conferenza in pompa magna, la ... Leggi su calcionews24

TUTTOJUVE_COM : Castellacci a Tmw Radio: 'Ho Pirlo nel cuore, sperp abbia l'abilità per guidare la Juventus. E' una scommessa, ma v… -

Ultime Notizie dalla rete : Castellacci Pirlo Castellacci: «Pirlo, che sorpresa. Domenech rosica» Calcio News 24 Castellacci a Tmw Radio: "Ho Pirlo nel cuore, sperp abbia l'abilità per guidare la Juventus. E' una scommessa, ma veramente valida"

Il dottor Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione Stadio Aperto: "Domani andrò in Cina, non è una cosa simpatica con le frontiere che sono chiuse. Ho per ...

Il dottor Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione Stadio Aperto: "Domani andrò in Cina, non è una cosa simpatica con le frontiere che sono chiuse. Ho per ...