Bielorussia, altri 700 fermi in 24 ore: anche gli operai protestano contro Lukashenko. Dalle “donne in bianco” a Sassoli: “Stop a violenze” (Di giovedì 13 agosto 2020) Almeno altri 700 fermi in sole 24 ore. E, contemporaneamente, proteste pacifiche che stanno nascendo in tutto il Paese per dire basta alla violenza della polizia. Ma anche nuove manifestazioni all’interno delle fabbriche. La Bielorussia, dopo la rielezione di Aleksandr Lukashenko, è in fermento. Da una parte migliaia di manifestanti che da giorni sono in piazza per esprimere dissenso contro il presidente, e si scontrano con le forze dell’ordine, a cui si gli operai di diverse fabbriche, dall’altra movimenti di solidarietà nei confronti dei cittadini che chiedono di porre fine alle violenze dei militari e il rilascio dei detenuti. Da sabato ad oggi, infatti, sono oltre 6500 i cittadini arrestati. Intanto, dopo la convocazione del consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano

