Bayern Monaco, Flick: «Barcellona? Non giochiamo contro Messi» (Di giovedì 13 agosto 2020) Flick ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona: le dichiarazioni del tecnico del Bayern Monaco Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Barcellona. LEWANDOWSKI contro Messi – «Non si possono paragonare i due giocatori. Robert è un centravanti puro di caratura mondiale. Ha molta qualità, soprattutto in area di rigore, garantisce tanti gol e tanti assist. Messi è stato di gran lunga il miglior giocatore per molti anni. Non so se ci sarà presto un altro giocatore del genere». COMAN – «Kingsley è pronto e ... Leggi su calcionews24

Nella conferenza stampa di presentazione della partita di Champions League Barcellona-Bayern Monaco, l’allenatore teutonico Hans-Dieter Flick fa eco a allo spagnolo Setien: “Non è possibile paragonare ...

Ci sono rimonte che ti fanno esplodere di gioia, ma altre che ti condannano alla sconfitta, lasciandoti in bocca l’amarezza dell’eliminazione. Da ieri, mercoledì 12 agosto, ne sanno qualcosa anche Gia ...

Nella conferenza stampa di presentazione della partita di Champions League Barcellona-Bayern Monaco, l'allenatore teutonico Hans-Dieter Flick fa eco a allo spagnolo Setien: "Non è possibile paragonare ...