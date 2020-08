“Bambi”:78 anni dal debutto del grande classico della Disney (Di giovedì 13 agosto 2020) Era il 13 agosto del 1942 quando per la prima volta venne proiettato il film d’animazione “Bambi”, uno cartoni animati firmati Disney tra i più amati di sempre. Una pellicola molto particolare che ha lasciato delle cicatrici emotive in un intera generazione. Il live action di Mulan arriva su Disney + “Bambi” il quinto film della Disney ispirato al romanzo di Felix Salten Il film fece il suo esordio sul grande schermo a Londra, in piena Seconda guerra mondiale. Fu la capitale inglese ad ospitare la prima visione di “Bambi”. In Italia invece arrivò solo nel febbraio del 1948. Fu il primo lungometraggio Disney a cambiare radicalmente la produzione della casa cinematografica. In questo famosissimo cartone ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

