Andrea Dara: "Il bonus Inps l'ha chiesto mia madre" (Di giovedì 13 agosto 2020) Andrea Dara, uno dei parlamentari leghisti a chiedere il bonus Inps, e per questo sospeso dal partito, dà la colpa alla madre. Lo riporta il Corriere della sera.Dara avrebbe spiegato al partito che la richiesta di bonus sarebbe stata fatta dalla madre, che con lui gestisce l’azienda di cui è titolare al 60%: “Comprendo la scelta del partito, mi assumo la responsabilità di quanto accaduto, anche se non sono stato direttamente io”. Insomma: “Non cerco giustificazioni”. Secondo quanto si racconta, la madre del deputato sarebbe distrutta dalla propria leggerezza: la richiesta di bonus, Dara l’avrebbe scoperta quando il partito, per invogliare i ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Chi sono i due leghisti «sospettati» (ora in «silenzio stampa») - Open_gol : Bonus Inps, Andrea Dara si difende: «Non sapevo dell’accredito, i 600 euro chiesti da mia madre» - rolandoroccando : RT @LaVeritaWeb: Il numero uno dell'ente passerà la vigilia di Ferragosto in commissione Lavoro. A spiegare come è nato lo scandalo. Ma la… - LobbaLuisa : RT @LucillaMasini: Lega: Andrea Dara si scusa e spiega: 'Il bonus 600 € l’ha chiesto mia madre'. Adesso manca solo che diano la colpa al ma… - nicolewerlai : RT @neXtquotidiano: AND THE WINNER IS... #AndreaDara (Lega) si scusa e spiega: il bonus 600 euro l’ha chiesto mia madre -