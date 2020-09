Xiaomi Redmi K30 Ultra ufficiale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Xiaomi Redmi K30 Ultra ufficiale. Xiaomi ha presentato il nuovo smartphone di punta della serie Redmi, il nuovo K30 Ultra. Durante l’evento dell’11 Agosto Xiaomi non ha presentato solo il top gamma Xiaomi Mi 10 Ultra, ma ha ufficializzato anche il nuovo smartphone di punta della serie Redmi, presentato il nuovo K30 Ultra.Esteticamente il nuovo dispositivo non differenzia molto dal Redmi K30 Pro, mentre per quanto riguarda lo schermo troviamo montato un display Full-HD da 6.67″ Super AMOLED, con frequenza di aggiornamento a 120 hz e con integrato il lettore d’impronte digitali di tipo ir.La grande novità dello ... Leggi su defanet (Di mercoledì 12 agosto 2020)K30ha presentato il nuovo smartphone di punta della serie, il nuovo K30. Durante l’evento dell’11 Agostonon ha presentato solo il top gammaMi 10, ma ha ufficializzato anche il nuovo smartphone di punta della serie, presentato il nuovo K30.Esteticamente il nuovo dispositivo non differenzia molto dalK30 Pro, mentre per quanto riguarda lo schermo troviamo montato un display Full-HD da 6.67″ Super AMOLED, con frequenza di aggiornamento a 120 hz e con integrato il lettore d’impronte digitali di tipo ir.La grande novità dello ...

MiuiBlog : Codice Sconto - #Redmi Note #9s Global 4/64GB a 168€ da Cina e il 6/128Gb a 194€ da magazzino EU #Xiaomi #Note9s… - ttoday_it : Codice Sconto - #Redmi Note #9s Global 4/64GB a 168€ da Cina e il 6/128Gb a 194€ da magazzino EU #Note9s #Offerta… - CouponOfferte : #14settembre ???OFFERTA AMAZON??? ?? Xiaomi Redmi Note 8 Telfono 4 GB di RAM + 128 GB di Rom, Display a Schermo Inter… - Clarembaldo : RT @permabsence: @semioticmonkey Gli unici 'non cinesi' rimasti sono LG, Sony e HTC: due insignificanti e una praticamente fallita. Motorol… - SusheelPatel_ : @MiTVIndia Boycott poco , redmi , mi and Xiaomi in india -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi Redmi Offerte Autunnali su Mi Store: powerbank Redmi in regalo con 1€ in più Smartworld Svendita totale per tanti Xiaomi, Huawei e iPhone con TIM dal 14 settembre

Arrivano segnali molto importanti direttamente da TIM oggi 14 settembre, alla luce di una campagna che coinvolge tanti smartphone concepiti da Xiaomi, Samsung e Huawei, fino ad arrivare ad alcuni iPho ...

Offerte Autunnali su Mi Store: powerbank Redmi in regalo con 1€ in più

Partono oggi le nuove Offerte Autunnali 1° Turno del Mi Store, con tanti sconti per tutti i migliori dispositivi Xiaomi e Redmi. La promo sarà valida dal 14 al 20 settembre 2020 e propone una combo in ...

Arrivano segnali molto importanti direttamente da TIM oggi 14 settembre, alla luce di una campagna che coinvolge tanti smartphone concepiti da Xiaomi, Samsung e Huawei, fino ad arrivare ad alcuni iPho ...Partono oggi le nuove Offerte Autunnali 1° Turno del Mi Store, con tanti sconti per tutti i migliori dispositivi Xiaomi e Redmi. La promo sarà valida dal 14 al 20 settembre 2020 e propone una combo in ...