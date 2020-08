Ventenne muore dopo un tuffo in piscina: tragedia durante una festa a Polignano (Di mercoledì 12 agosto 2020) muore dopo un bagno in piscina durante una festa. E' accaduto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto, in una struttura ricettiva di Polignano. Vittima un ragazzo di 20 anni, di Bari. La notizia ... Leggi su baritoday

Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: #polignanoamare, ventenne muore dopo tuffo in piscina - TGR Puglia #ioseguoTgr - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #polignanoamare, ventenne muore dopo tuffo in piscina - TGR Puglia #ioseguoTgr - TgrRaiPuglia : #polignanoamare, ventenne muore dopo tuffo in piscina - TGR Puglia #ioseguoTgr - baritoday : Ventenne muore dopo un tuffo in piscina: tragedia durante una festa a Polignano - viverefermo : Ventenne si getta dal balcone al terzo piano e muore sul colpo -