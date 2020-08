Treno deraglia nel nordest della Scozia: motore in fiamme e feriti [LIVE] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un Treno passeggeri è deragliato in Scozia nei pressi di Stonehaven: sul posto decine di mezzi di soccorso, tra cui un’eliambulanza, riporta la Bbc. Secondo il Sun ci sarebbero feriti e un motore è in fiamme. In diverse parti della Scozia orientale e centrale forti temporali hanno in precedenza causato inondazioni e disagi al traffico ferroviario.L'articolo Treno deraglia nel nordest della Scozia: motore in fiamme e feriti LIVE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

ROBZIK : Deraglia un treno in Scozia dopo le alluvioni. Sarebbe scoppiato anche un incendio. Sul posto 30 ambulanze. - generacomplotti : RT @Marc_OTSS: Ipocrisia no limits, come le loro fake news ....... Impreparazione all’ennesima potenza e faccia come il culo che se ci picc… - IlSignorGaetano : Pornodelirio globale compulsivo Come un treno che deraglia in una galleria abbandonata Chi pagherà per le lacrime… - Marmat83 : @VlnN94 Magari deraglia il treno che lo porta a Torino. Chissà - silvia_astolfi : @diceNiNi L'asino deraglia ed il treno... IO-IO -