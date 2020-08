Treno deraglia, ci sono morti: “Incidente estremamente grave” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un Treno passeggeri è deragliato questa mattina in Scozia, nei pressi di Stonehaven, nel nord est del Paese, a circa 160 chilometri a nord est di Edimburgo. La Bbc, riportando la notizia, scrive che sul luogo dell'incidente sono intervenuti 30 mezzi di soccorso, tra cui un'eliambulanza. Il convoglio coinvolto nell’incidente si trovava intorno alle 9:45 ora locale (10:45 in Italia) all’altezza di Stonehaven, nell'Aberdeenshire. Secondo il Sun ci sarebbero feriti e un motore è in fiamme. Dal convoglio si alza un denso fumo nero. Le precipitazioni torrenziali e i temporali hanno causato inondazioni e disagi al traffico ferroviario in diverse parti della Scozia orientale e centrale. Polizia ferroviaria britannica al fianco di ambulanze e vigili del fuoco "Stiamo gestendo attualmente l'incidente ... Leggi su howtodofor

