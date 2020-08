Trenitalia Lazio, non si fermano le corse extra nel weekend per andare al mare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono 18 i treni aggiuntivi nei fine settimana per favorire il turismo nel litorale laziale. La decisione, in accordo tra Trenitalia e Regione Lazio, prende le mosse dal successo riscontrato nelle scorse settimane. I collegamenti extra, attivi da subito, resteranno in vigore fino al 13 settembre e sono così ripartiti: 7 per la FL5 Roma-Civitavecchia, 8 per la FL7 Roma-Minturno e 3 per la FL8 Roma-Nettuno. Leggi anche:Roma, arriva un algoritmo per diminuire il sovraffollamento dei treni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

