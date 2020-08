Techetechetè 12 agosto, puntata dedicata a Roma: cosa vedremo? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Techetechetè andrà in onda stasera alle ore 20,30, subito dopo il TG1, su Rai Uno. La puntata di oggi delle Teche Rai ha come tema Roma. Techetechetè: alcuni dei protagonisti Techetechetè è un programma estivo che ripercorre la storia della Rai attraverso spezzoni delle cineteche e un filo conduttore. Il filo di oggi è proprio la Città Eterna e alcuni dei protagonisti televisivi che l’hanno meglio raccontata. Ecco alcuni dei personaggi che vedremo stasera in spezzoni d’annata: Renato Zero;Alberto Sordi;Elisa;Michele Zarrillo;Carlo Verdone;Aldo Fabrizi;Nino Manfredi;Enrico Montesano;Enrico Brignano.Gli spezzoni non sono a caso. Infatti, Zero, Sordi, Verdone, Fabrizi, Zarrillo, Montesano e gli altri sono di Roma e dell’hinterland, quindi hanno ... Leggi su nonsolo.tv

