Teatro di Verdura, successo della coppia Alagna-Kurzak in Cavalleria Rusticana (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ultimo bacio della madre Turiddu lo riceve al volo. Il finale di Cavalleria Rusticana di Mascagni viene cambiato causa Covid. Ma funziona, scenicamente, riesce ad avere un suo perché: l’ultimo sguardo della madre al figlio, e quel bacio quasi gettato, quasi se ne presagisse l’inutilità nella consapevolezza di non vederlo tornare. Funziona, drammaticamente e drammaturgicamente, e in una Cavalleria in forma da concerto. Funziona perché sul palco ci sono interpreti generosi e consapevoli del ruolo della musica, delle parole e dei personaggi, più di quanto a volte non riescono ad essere tanti registi innovativi. Sul palco del Teatro di Verdura, a Palermo, in una serata agostana si consuma ancora una volta ... Leggi su ilfogliettone

SalvatoreDiBlas : #CavalleriaRusticana con #MOM ?? @teatromassimo . . . . . #NUTRITEVIDIMUSICA #LAMUSICAUNISCA #tenor #Sicilia… - AnsaSicilia : Anna Netrebko e Yusif Eyvazov in duetto al Teatro di Verdura. Mercoledì 12 agosto tra le voci più acclamate al mond… - CeccarelliL_ : Le star internazionali, Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, per la prima volta in Sicilia, canteranno al Teatro di Verdu… - GiornCittadino : Per ”Sotto una nuova luce”, Anna Netrebko e Yusif Eyvazov canteranno al Teatro di Verdura il 12 agosto - Palermer : RT @ComunePalermo: #EventiPA - Spettacoli. On line avviso per manifestazioni al teatro di Verdura -