Smart Working fino al 15 ottobre: a chi spetta e come richiederlo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Negli ultimi mesi, lo Smart Working ha rivoluzionato, almeno in parte, il mondo del lavoro. come ben sappiamo, è stato introdotto nell'ambito delle misure adottate dall'Esecutivo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. Il primo marzo 2020 è stato infatti varato un decreto che si occupa direttamente delle modalità di accesso allo Smart Working, confermate ed incentivate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all'emergenza: ci riferiamo in particolare al DPCM del 26 aprile 2020, con il quale è stato raccomandato il pieno utilizzo della modalità di lavoro agile, o Smart Working appunto, per tutte quelle attività ...

