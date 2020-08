Scuola: la rivolta dei genitori contro le mascherine per i bambini (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oggi La Stampa pubblica un articolo a firma di Flavia Amabile in cui si descrive “la rivolta dei genitori” contro “le mascherine” a Scuola che sarebbero “una tortura per i più piccoli“: Angela Nava, presidente del Comitato genitori democratici: «Siamo assolutamente contrari all’obbligo di mascherina per i più piccoli. Ci battiamo perché venga invece interiorizzata una cultura della salute e della prevenzione con una formazione di maestre, genitori e di tutti gli operatori, altrimenti l’obbligo da solo è destinato a essere del tutto inutile e finirà per non essere osservato. Ne abbiamo parlato in diversi tavoli a cui la nostra associazione ha ... Leggi su nextquotidiano

Allina84186473 : La puntata della rivolta a scuola mi è piaciuta #13reasonswhyseason4 #13ReasonsWhy - feanoriel : RT @plenilounio: tornando all'attivismo: MASSIMO CONSOLI 'IL PAPA DEI GAY'. Massimo Consoli inizia il suo attivismo già ai tempi della scuo… - FERFA_forestale : RT @forestale82: @FERFA_forestale Rieti, 06.05.2013 - la formazione antincendio boschivo svolta dal personale CFS della Scuola Forestale d… - forestale82 : @FERFA_forestale Rieti, 06.05.2013 - la formazione antincendio boschivo svolta dal personale CFS della Scuola Fore… - MianiAttilio : Dpcm agosto:cosa si può fare cosa è vietato - Scuola:Servono spazi alternativi - Fuori i nomi, social in rivolta co… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola rivolta Scuola: la rivolta dei genitori contro le mascherine per i bambini next La seconda ondata in autunno? Cosa accadrà al primo sintomo

Isolamento immediato per alunni, docenti e personale Ata ai primi sintomi sospetti da Coronavirus e sorveglianza sanitaria in ogni scuola da parte di un medico competente. Sono queste, in estrema sint ...

Campidoglio, pubblicato bando per erogazione buoni libro scuola

(askanews) - Roma Capitale ha pubblicato il bando per l'erogazione dei buoni libro per l'anno scolastico 20201/21, destinato a studenti delle scuole d'istruzione secondaria di I e II grado, statali e ...

Isolamento immediato per alunni, docenti e personale Ata ai primi sintomi sospetti da Coronavirus e sorveglianza sanitaria in ogni scuola da parte di un medico competente. Sono queste, in estrema sint ...(askanews) - Roma Capitale ha pubblicato il bando per l'erogazione dei buoni libro per l'anno scolastico 20201/21, destinato a studenti delle scuole d'istruzione secondaria di I e II grado, statali e ...