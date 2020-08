Scambio Torreira – Diawara? Roma e Arsenal ci pensano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il futuro di Lucas Torreira potrebbe essere nuovamente in Italia? In ballo un possibile Scambio con la Roma Potrebbe essere nuovamente in Italia il futuro di Lucas Torreira. Un anno dopo l’estenuante telenovela che ha visto il centrocampista dei Gunners vicino al Milan di Giampaolo, ecco rispuntare il suo nome un anno dopo in una trattativa con la Roma. Il regista uruguaiano potrebbe cambiare squadra nel corso della sessione estiva di calciomercato. A riportarlo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Protagonisti della trattativa potrebbero essere l’uruguaiano che verrebbe scambiato con Diawara. A far decollare l’operazione, si legge, gli ottimi rapporti fra i due club. Vedremo quali scenari si apriranno. Per Torreira si tratterebbe ... Leggi su zon

