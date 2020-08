Roma, la vedova Petroselli: “Raggi? Mi pento di averla votata, non è stata all’altezza” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Aveva annunciato il suo voto per Virginia Raggi a giugno del 2016, in occasione delle elezioni amministrative a Roma, facendo molto scalpore. Ma ora Aurelia Sergi, vedova di Luigi Petroselli, che è stato sindaco comunista di Roma, si dice “pentita” della sua scelta. “Sono pentita di quel voto”, confessa la donna, che a marzo compirà 90 anni, al cronista di Repubblica che le chiede se rivoterebbe per la sindaca grillina, dopo che Raggi ha annunciato la sua ricandidatura negli scorsi giorni. “Non mi è piaciuta. Roma è difficilissima, ma proprio per questo servono figure all’altezza della grandezza della città. Lei non lo è stata”, commenta Sergi. “Non ha avuto presenza, ma nemmeno risolto i problemi. ... Leggi su tpi

