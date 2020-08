Ponte Morandi, il Covid ha rallentato l'inchiesta ma in autunno si accelera (Di mercoledì 12 agosto 2020) (AGI) - Genova, 12 ago. - L'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha subito un rallentamento a causa dell'emergenza Covid-19. Ma l'autunno cercherà di imprimere una nuova accelerata. A poco più di due anni dalla tragedia costata la vita a 43 persone, entro il 31 ottobre verrà infatti consegnata la perizia sulle cause che hanno portato disastro. Un appuntamento fondamentale perché sarà quella prova che definirà eventuali responsabilità e su cui poi si baserà il futuro processo. Interventi su pila 9 e 10 mai eseguiti Al momento gli indagati sono 71: tra loro figurano gli ex vertici di Aspi, della società che si occupava delle manutenzioni, Spea, funzionari del ministero dei Trasporti e tecnici. Oltre ... Leggi su agi

