Ora tutti possono scegliere chi può rispondere ai propri tweet (Di mercoledì 12 agosto 2020) Estesa la nuova funzione di Twitter che permette maggiore controllo su conversazioni avviate. L'azienda: "Chi ha preso parte al test afferma di essersi sentito più a proprio agio nel twittare e più protetto da spam e insulti, chi prima rispondeva liberamente ai tweet con...

Champions, Barcellona-Bayern; Setien: "Il possesso palla è la chiave". Flick: "Nessuno come Messi"

LISBONA – Praticamente una finale anticipata, quella che tutti avrebbero voluto, per citare la stampa portoghese. Questa sera (ore 21) al Da Luz Lisbona si disputa il terzo quarto della Final Eight di ...

Coronavirus, in Spagna 3 mila casi in un giorno. Non capitava da maggio. La Galizia vieta il fumo all'aperto

Si fa sempre più preoccupante la situazione in Spagna. Il Paese iberico regista quasi 3 mila casi nell’ultime 24 ore (per la precisione 2.935), dato che non si verificava da fine maggio, anche se in q ...

