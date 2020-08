Messi a Milano, l’Inter sogna ma serve che scocchi la scintilla (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lionel Messi ha comprato casa a Milano così come ha fatto il padre poche settimane fa: all’Inter sognano il colpo grosso La Gazzetta dello Sport torna a parlare del sogno Lionel Messi all’Inter dopo che l’argentino ha comprato casa a Milano così come ha fatto il padre poche settimane fa. In casa Inter il riserbo è assoluto, ma il mondo nerazzurro sogna lo stesso. Anche perché gli spifferi cinesi confermano che attorno a Suning ci sono tanti sponsor interessati ad entrare nel Grande Affare. Negli ultimi giorni sono arrivati ulteriori segnali positivi da Barcellona. La Pulce anche contro il Napoli ha mostrato le stimmate del campione. Quei giochi di prestigio per la doppietta sono stati la riprova di come i catalani non possono che essere ai ... Leggi su calcionews24

