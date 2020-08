Meghan e Harry, arriva la biografia che fa tremare i Windsor (Di mercoledì 12 agosto 2020) Scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand, è nelle librerie Finding Freedom, biografia di Meghan Markle e del principe Harry d’Inghilterra. I Sussex, come la coppia di coniugi si chiama adesso dopo la rinunzia ai titoli reali (cioè di membri senior), tornano a far parlare di sé. Naturalmente seminando inquietudine in Casa Windsor. Dopo settimane di rumors, con la Regina che ha annullato l’incontro a Balmoral con Kate Middleton per prepararsi a contrastare gli scandali legati all’atteso volume, adesso ci siamo. Ma perché tanto scandalo? Il motivo è semplice: chi ha seguito tutta la complessa a articolata vicenda del distacco dei Sussex dalla famiglia reale inglese ora può avere la loro versione dei fatti. Senza alcuna reticenza. La ... Leggi su velvetgossip

