Maria De Filippi approda su Rai 1: al suo fianco Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Maria De Filippi approda in Rai alla conduzione, per la prima volta, di un programma speciale in prima serata. Lo show, dal nome Siamo così, tratterà la lotta alla violenza contro le donne e al suo fianco ci saranno altri 2 nomi importanti dello spettacolo italiano. Il progetto iniziale era però diverso e prevedeva anche la storica “rivale” Milly Carlucci. Maria De Filippi in Rai: la serata evento con grandi nomi Nella presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione, è stata anche svelata la serata evento che vedrà come conduttrice Maria De Filippi, storico volto Mediaset. Il 25 novembre, infatti, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, andrà in onda in prima serata su Rai 1 ... Leggi su thesocialpost

