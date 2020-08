Marco e la sua jeep, i fratelli Martini, l’azzurra di cheerleading Camilla e il piccolo Samuele: chi sono le vittime dell’incidente di Cuneo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Marco era appassionato di jeep, Camilla una piccola campionessa di cheerleading, Samuele e i piccoli Elia e Nicolò erano andati con loro a vedere le stelle sull’Alpe Chastlar, in uno dei punti più panoramici dell’alta Valle Grana, nel Cuneese, dopo un pomeriggio di pioggia finito con un arcobaleno tra le malghe della borgata Chiotti, sopra Castelmagno. Poi una manovra sbagliata o forse una distrazione e il defender è finito in un precipizio rotolando giù per oltre cento metri e sbalzando i giovani fuori dall’abitacolo, uno dopo l’altro. In cinque non ce l’hanno fatta, altri due minorenni sono in gravi condizioni ma fuori pericolo. Tra le vittime c’è Marco Appendino, l’unico ... Leggi su ilfattoquotidiano

