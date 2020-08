Luca Zocchi attacca pesantemente Antonella Elia, “È protetta come pensavamo..” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonella Elia è stata tra le principali protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Con il suo carattere ed il suo modo di fare molto particolare, la showgirl torinese ha attirato su di sé sia simpatie che antipatie. Che il rapporto con Fernanda Lessa, nella casa, sia stato disastroso, poi, lo abbiamo visto tutti. Per l’ennesima volta anche Luca Zocchi, marito proprio della Lessa, attacca la Elia. Se Luca Zocchi, già dai tempi del GF VIP 4, aveva alluso al fatto che Antonella Elia fosse una “protetta” di Alfonso Signorini, adesso l’organizzatore di eventi è tornato a dire la sua. A non andargli proprio giù sarebbe la scelta ... Leggi su kontrokultura

QuotidianPost : GFVIP, Luca Zocchi su Antonella Elia: “L’hanno sempre protetta!” - IncontriClub : Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia opinionista al GFvip: 'Sono riusciti a proteggerla'… - gossipblogit : Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia opinionista al GFvip: 'Sono riusciti a proteggerla' - toysblogit : Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia opinionista al GFvip: 'Sono riusciti a… - Novella_2000 : Una vecchia conoscenza di Antonella Elia si scaglia contro di lei: “Che pena” -