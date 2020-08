Incredibile in Brasile: quattro giocatori positivi al Covid-19 ricevono l’ok dei medici per giocare (Di mercoledì 12 agosto 2020) La federcalcio brasiliana (Cbf) ha autorizzato quattro calciatori dell’Atletico Goianense, club della massima serie, a scendere in campo contro il Flamengo in una partita della seconda giornata del ‘Brasilerao’, nonostante siano risultati positivi al test del coronavirus. I giocatori dell’Atletico erano stati controllati domenica scorsa, e quattro di loro, già positivi a un precedente test, lo sono stati di nuovo. Ma la società dello stato di Goias ha chiesto alla Cbf di poterli ugualmente utilizzare spiegando che i quattro (asintomatici) si trovavano “nella retta finale della contaminazione” e quindi, secondo il club, non sono più contagiosi. Inoltre sono reduci da una quarantena in isolamento durata dieci ... Leggi su sportface

sportface2016 : Incredibile in #Brasile: quattro giocatori positivi al #Covid_19 ricevono l'ok dai medici per giocare la partita - sscalcionapoli1 : Incredibile in Brasile: 10 giocatori del Goias positivi, partita annullata con squadre allo stadio - 100x100Napoli : #Coronavirus: Incredibile nel calcio brasiliano - ItaTvfan : Piazze piene? Diciamo i primi 5 metri scarsi.....ormai sta diventando incredibile e pietoso anche per chi vota… - poicipenso4 : @shockthegalgo @_enz29 Incredibile, a legger loro pare che in Serie A ci sia il Brasile del ‘70 “ingiustamente derubato”. -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Brasile Incredibile in Brasile: quattro giocatori positivi al Covid-19 ricevono l'ok dei medici per giocare Sportface.it L’uomo che segnò al Brasile

Il 28 maggio 1990 il Brasile di Lazaroni è in ritiro premondiale in Umbria e sta affrontando una selezione di calciatori di Perugia, Ternana e Gubbio al “Liberati”. Il team, denominato Top Umbria, usu ...

Incredibile in Brasile: 10 giocatori del Goias positivi, partita annullata con squadre allo stadio

Incredibile in Brasile: la partita tra Goias e San Paolo, valida per il Brasileirao 2020, è stata rinviata nonostante i calciatori fossero già allo stadio, pronti per giocare. Il motivo? Ben dieci gio ...

Il 28 maggio 1990 il Brasile di Lazaroni è in ritiro premondiale in Umbria e sta affrontando una selezione di calciatori di Perugia, Ternana e Gubbio al “Liberati”. Il team, denominato Top Umbria, usu ...Incredibile in Brasile: la partita tra Goias e San Paolo, valida per il Brasileirao 2020, è stata rinviata nonostante i calciatori fossero già allo stadio, pronti per giocare. Il motivo? Ben dieci gio ...