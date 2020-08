Il James Bond più amato di sempre è Sean Connery (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’attore scozzese, incoronato da un sondaggio di Radio Times, ha vestito i panni di James Bond in sette film della storica saga cinematografica Radio Times, attraverso un sondaggio che ha coinvolto quattordicimila utenti, ha incoronato Sean Connery quale agente 007 più amato di tutti nella storia della saga cinematografica. Una doppia vittoria quella dell’attore scozzese, che in uno scontro diretto ha battuto (con il 56% delle preferenze) addirittura il James Bond in carica Daniel Craig. Connery, che nella classifica di Radio Times si lascia dietro Timothy Dalton (che è stato uno 007 solo due volte nel 1987 e nel 1989) e Pierce Brosnan (“al servizio” di sua Maestà dagli Anni ’90 al ... Leggi su zon

