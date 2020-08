Follia di Antetokounmpo, espulso dopo una testa a Wagner (VIDEO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giannis Antetokounmpo protagonista di una Follia nella notte Nba. Durante Milwaukee-Washington, il greco ha perso le staffe colpendo con una testata Mo Wagner dopo una situazione di gioco che evidentemente non gli è andata giù. “Non ce l’avevo con lui in particolare, ma quella per me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso – ha raccontato Giannis, espulso, dopo la partita -. L’intero match fino a quel punto era stato pieno di giocate sporche, di colpi bassi e di altri comportamenti scorretti. Non ho nulla contro Wagner, non era lui il problema. Ma è successo: ho perso la testa per un secondo”. Leggi su sportface

