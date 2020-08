Divieto detenzione armi: le illazioni del querelante (Di mercoledì 12 agosto 2020) Liti tra vicini e querelaRisvolti amministrativiDenunce infondateScopo del Divieto detenzione armiIl ricorsoLiti tra vicini e querelaTorna suQuante volte capita di sentire notizie di liti tra vicini di casa e di tafferugli di vario tipo. In diverse di queste circostanze si può verificare che a subire una denuncia-querela, magari a seguito del presunto alterco ed acceso dibattito, sia proprio il titolare di una licenza di porto di fucile.Risvolti amministrativiTorna suOra: cosa accade sul fronte amministrativo relativamente a quella licenza? Ebbene, da parte delle Autorità ci si dovrebbe attendere sicuramente un'approfondito accertamento del fatto denunziato, ciò al fine di evitare l'emissione maldestra di provvedimenti amministrativi severi, come può essere un Divieto di ... Leggi su studiocataldi

umbriajournal_ : Umbria Jazz in agosto, divieto di vendita e di detenzione di bevande - Umbria_N_Web : Jazz in August/divieto di vendita e di detenzione di bevande in contenitori di vetro e metallici nella zona del cen… -