Discoteche, da Nord a Sud crescono i contagi. La Sardegna ordina maxi serrata per i locali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo lo slittamento di fine luglio voluto dal Governo sulla riapertura di Discoteche, sagre e fiere per arginare i contagi da Coronavirus, la situazione sembra non migliorare affatto. Nelle ultime settimane la curva dei nuovi casi positivi è salita in alcune regioni d’Italia. E c’è chi, alla vigilia di Ferragosto, è costretto a chiudere i battenti. È il caso della Sardegna che in queste ore ha chiesto alle Discoteche dell’isola di sospendere l’attività. La regola vale anche per quelle all’aperto che avevano ripreso le serate ai primi di luglio quando il governatore Solinas le aveva autorizzate, nonostante i dpcm del governo Conte non preveda alcuna ripartenza. Inviti e locandine stampati, annunci sulle bacheche Facebook, deejay e personale ... Leggi su open.online

Dopo ulteriori verifiche, effettuate dal Dipartimento di prevenzione, la Asl Toscana nord ovest conferma “un caso di positività in una persona che ha frequentato, nella notte fra l'8 e il 9 agosto, la ...

