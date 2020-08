Di Maio: "Partiti da Pisa altri aiuti per il Libano" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi ha annunciato che l'Italia ha inviato altri aiuti alla popolazione libanese in difficoltà dopo le terribili esplosioni che si sono verificate a Beirut e sulle quali si sta ancora indagando. Di Maio ha premesso:"Davanti a centinaia di morti e migliaia di feriti non possiamo far finta di nulla. altri aiuti per il Libano, un popolo colpito duramente nei giorni scorsi che ha bisogno anche del nostro sostegno"E ha spiegato:"Oggi dall’aeroporto di Pisa sono Partiti aiuti per la popolazione libanese. Si tratta di kit di pronto intervento e materiale sanitario che sarà consegnato alle autorità libanesi. Grazie anche alla nostra ambasciata a Beirut che ... Leggi su blogo

