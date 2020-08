Dalla Spagna, rottura Skriniar-Inter: il difensore tentato da una big (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'Inter si sta concentrando sulla semifinale di Europa League. I nerazzurri sono attesi Dalla sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Tuttavia, secondo voci provenienti Dalla Spagna, non tutto sembrerebbe filare via liscio tra gli uomini di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da "Don Balon", Milan Skriniar non sarebbe felice della gestione del tecnico italiano. Il difensore slovacco vorrebbe trovare più spazio rispetto al minutaggio concessogli dall'allenatore ex Juventus e Chelsea.caption id="attachment 659911" align="alignnone" width="1024" Milan Skriniar Inter (getty images)/caption OFFERTASempre secondo il portale spagnolo, Skriniar sarebbe anche tentato dall'accettare l'offerta proveniente dal Real ... Leggi su itasportpress

PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Dalla Spagna: #Odegaard, futuro incerto - mariolosio : RT @masterbubidj: @mariolosio Sono veramente delle merde sti politici. A Formentera nessun caso di Covid e a Riccione tutti sui tavoli a ba… - ItaSportPress : Dalla Spagna, rottura Skriniar-Inter: il difensore tentato da una big - - newyorker01 : importiamo ogni giorno un buon numero di positivi dalla Spagna, Malta, Germania, Francia, eccetera. Mai il libero s… - pipposcifo1 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Dalla Spagna: #Reina, trattativa con il #Valencia -