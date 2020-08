Covid-19 letale per un paziente oncologico su tre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus Covid-19: virus letale per un paziente oncologico su tre secondo uno studio appena pubblicato su Cancer Discovery Covid-19 può determinare la morte di un paziente con tumore su tre e l rischio raddoppia negli uomini, oltre ad aumentare con l’età. E’ quanto rivela uno studio appena pubblicato su Cancer Discovery, la rivista ufficiale della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Covid-19 può determinare la morte di un paziente con tumore su tre e l rischio raddoppia negli uomini, oltre ad aumentare con l’età. E’ quanto rivela uno studio appena pubblicato su Cancer Discovery, ...

Covid-19 può determinare la morte di un paziente con tumore su tre e l rischio raddoppia negli uomini, oltre ad aumentare con l'età. E' quanto rivela uno studio appena pubblicato su Cancer Discovery,