Coronavirus Asl Roma 6, tutti gli aggiornamenti: positiva anche una bimba di 8 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono 3 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dall’Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Si tratta di una bambina di 8 anni con un link ad un caso di rientro dall’Ucraina, di un uomo di 60 anni di rientro da Malta e di un ragazzo di 20 anni all’interno del centro d’accoglienza Mondo Migliore Rocca di Papa. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio c’è preoccupazione per le vacanze dei giovani all’estero. D’Amato: ‘Prevediamo un incremento del valore RT per i casi di rientro’ Coronavirus nel Lazio: la situazione aggiornata al 12 agosto Nel Lazio gli attuali casi positivi sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

