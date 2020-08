Campania, ordinanza anti-Covid: De Luca impone il tampone per chi arriva dall’estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) arriva la stretta del governatore Vincenzo De Luca in Campania contro gli irresponsabili del coronavirus. Dopo l’incremento di casi provenienti dall’estero, con l’ordinanza firmata ieri il Presidente della Regione impone a tutti i cittadini campani che facciano rientro da vacanze fuori dai confini nazionali di segnalarsi all’Asl. Campania, obbligo di tampone a chi rientra dall’estero … L'articolo Campania, ordinanza anti-Covid: De Luca impone il tampone per chi arriva dall’estero Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Il Ministero della Salute sta osservando con attenzione anche l’evoluzione dell’epidemia in Grecia (oltre 200 casi, si parla di seconda ondata), Spagna e Malta. Sono Paesi dell’area Schengen, il ricor ...

È questo un passo dell’ordinanza firmata nella giornata di ieri dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. In sintesi obbligo di test per tutti coloro che rientrano dall’estero, ...

È questo un passo dell'ordinanza firmata nella giornata di ieri dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. In sintesi obbligo di test per tutti coloro che rientrano dall'estero, ...