Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli non pensa solo a Sergio Reguilòn: c’è anche Michael Karbownik a sinistra (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista di mercato della Rai, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Sergio Reguilòn è l’esterno che piace a tutti, ma il Real ancora non apre al prestito con diritto di riscatto, formula che farebbe comodo al Napoli. L’agente del terzino spagnolo parla in queste ore con Lotito, è stato infatti proposto anche alla squadra biancoceleste. Su di lui ci sono anche squadre della Premier e il PSG, non sarà facile prenderlo”. “Viste le difficoltà per arrivare a Reguilòn, Giuntoli sta valutando anche delle alternative per il ruolo di esterno sinistro. Il numero 2 della lista, che ha anche il placet di Gattuso, ... Leggi su calciomercato.napoli

