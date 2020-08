Barcellona, c’è un positivo al Coronavirus: la Champions non è a rischio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Barcellona ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, che dopo i tamponi effettuati nella giornata di ieri al gruppo, un calciatore è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore è asintomatico, sta bene ed è isolato. I compagni non hanno avuto contatti con il positivo, si tratta di un giocatore che avrebbe dovuto iniziare la preparazione pre-campionato per la prossima stagione. La partita di Champions contro il Bayern non è a rischio. “I test svolti sui nove giocatori che dovevano cominciare oggi la preparazione hanno mostrato una positività. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa. Tutte le persone in contatto con il giocatore sono già state tracciate. Il ... Leggi su calcioweb.eu

