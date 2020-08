Andrea Damante e Giulia De Lellis, è finita (Di mercoledì 12 agosto 2020) Era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati nuovamente dopo un periodo di crisi Un forte dispiacere per tutti gli amanti dei Damellis, ma la coppia non sta più insieme. È il triste epilogo di un ennesimo tentativo di far andare bene le cose che non va a … L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis, è finita proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

blogtivvu : Giulia De Lellis ha una storia con l’amico di Andrea Damante? Esplode il nuovo gossip bomba a poche ore dall'uffici… - donatda : #Repost @giornalettismo • • • • • • • LA DE LELLIS FREQUENTA CARLO BERETTA Giulia De Lellis è sempre più lontana d… - callmesarah_ : @thisiscarolad Eri fidanzata con Andrea Damante? - blogtivvu : Giulia De Lellis ha una storia con l’amico di Andrea Damante? Il gossip bomba (FOTO) #damellis - louuparis : Peggio di chi va in discoteca c'è solo chi va in discoteca a Gallipoli per vedere Andrea Damante -