1 minuto in Borsa 12 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) (TeleBorsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta BPER che segna un importante progresso del 2,74%. Le peggiori performance si registrano su Fineco, che ottiene -1,05%. Sulla piattaforma americana del CME, giornata di forti guadagni per il petrolio, in rialzo dell’1,61%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciata la Produzione industriale, pari a 9,1%.In Italia, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a -0,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con ... Leggi su quifinanza

