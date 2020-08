WTA Praga – Jasmine Paolini sconfitta all’esordio, al secondo turno ci va l’olandese Elise Mertens (Di martedì 11 agosto 2020) Niente da fare per Jasmine Paolini nel torneo WTA di Praga, la tennista azzurra non riesce a superare il primo turno, perdendo in tre set al cospetto di Elise Mertens. Nonostante una buona prestazione, la numero 95 del ranking si inchina all’avversaria olandese, che si impone con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Nel prossimo turno la Mertens potrebbe trovarsi di fronte un’altra italiana, visto che affronterà la vincente del match tra Giorgi e Kostyuk. L'articolo WTA Praga – Jasmine Paolini sconfitta all’esordio, al secondo turno ci va l’olandese ... Leggi su sportfair

