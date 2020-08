WeChat, ecco perché il ban di Trump può danneggiare Apple (Di martedì 11 agosto 2020) La decisione del presidente statunitense Trump di bandire ogni accordo commerciale tra società americane e i due colossi cinesi ByteDance e Tencent potrebbe risultare la classica zappata sui propri piedi, perché a rimetterci sarebbe soprattutto Apple non tanto per la popolarissima app TikTok quanto soprattutto per WeChat. Trump ha firmato nei giorni scorsi un ordine esecutivo atto ad accelerare la vendita delle operazioni americane di TikTok vietando ogni affare con i proprietari del software ovvero ByteDance e inserendo nell’ordinanza anche WeChat. In un primo momento ci si è concentrati soltanto su TikTok, soprattutto per l’interesse dimostrato prima da Microsoft e poi da Twitter e Netfilx. Ma il vero punto cardine è WeChat. Se le società ... Leggi su wired

foto_nerd : L'app TikTok, nota piattaforma per la pubblicazione di brevi video, è stata bandita dagli USA perché considerata, i… - salesnamerica : ecco me si fa a difendere un paese dall'invasione cinese ! - giovanna_pavan : RT @Venistarspa: Con la riapertura dei voli da e per la Cina, i turisti cinesi torneranno a viaggiare: ecco una pratica guida pratica per c… - Venistarspa : Con la riapertura dei voli da e per la Cina, i turisti cinesi torneranno a viaggiare: ecco una pratica guida pratic… -

Ultime Notizie dalla rete : WeChat ecco WeChat, ecco perché il ban di Trump può danneggiare Apple Wired.it WeChat, ecco perché il ban di Trump può danneggiare Apple

Trump ha firmato nei giorni scorsi un ordine esecutivo atto ad accelerare la vendita delle operazioni americane di TikTok vietando ogni affare con i proprietari del software ovvero ByteDance e ...

Ecco la strategia di Pompeo anti Cina

Sul fronte della guerra economica tra Cina e Stati Uniti l’iniziativa di Mike Pompeo – il vero deus ex machina della amministrazione Trump – inaugura una nuova cortina di ferro digitale tra Cina e Ame ...

Trump ha firmato nei giorni scorsi un ordine esecutivo atto ad accelerare la vendita delle operazioni americane di TikTok vietando ogni affare con i proprietari del software ovvero ByteDance e ...Sul fronte della guerra economica tra Cina e Stati Uniti l’iniziativa di Mike Pompeo – il vero deus ex machina della amministrazione Trump – inaugura una nuova cortina di ferro digitale tra Cina e Ame ...