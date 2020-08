Viviana Parisi, l’autopsia non chiarisce le cause della morte: “Omicidio o suicidio? Ferite compatibili con una caduta dall’alto” (Di martedì 11 agosto 2020) “Non è stata risolutiva l’autopsia sulla Dj Viviana Parisi per chiarire con certezza la causa della sua morte”. Lo ha detto l’avvocato Pietro Venuti legale del marito della donna, Daniele Mondello dopo avere parlato con i periti e la consulente di parte. “Sono emerse delle fratture su più parti del corpo – ha detto – e che il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma serviranno altri esami per capire cosa sia successo”. “Non si può escludere niente ma le Ferite e le ecchimosi riscontrate sulla pelle di Viviana Parisi potrebbero essere compatibili con una caduta dall’alto, anche se è tutto da verificare con ulteriore ... Leggi su meteoweb.eu

