Unghie: le manicure delle celebrities per l’estate 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Unghie estate 2020: tutte le nail art sfoglia la gallery Anche in vacanza le Unghie delle celebrities dettano le tendenze. Ecco gli ultimi trend avvistati in punta di dita delle star, attraverso Instagram. Da Gwyneth Paltrow a Nicole Kidman, passando per Kylie Jenner, Rita Ora, Chiara Ferragni. Le manicure estive di Heidi Klum, Chiara Ferragni e Kylie Jenner Leggi anche › L’idea beauty del giorno: le nail artist da seguire ... Leggi su iodonna

Unghie: la french manicure tutta farfalle di Demi Lovato è ispirata a una canzone che sta scrivendo

La french manicure è tornata di tendenza l'anno scorso, ma senza dubbio, è qui per rimanere. Un grande classico, che continua a essere rivisitato, creando ogni volta nuovi fantastici nail trend: la fr ...

