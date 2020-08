Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 10:10 (Di martedì 11 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio pressing di governo e Partiti Ma l’INPS non dare i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus di €600 riservato alle partite IVA in difficoltà dopo il coronavirus è vietato dalle norme sulla privacy si pensa di convocare formalmente il presidente le dico perché gli dica davanti a una commissione i parlamentari del Movimento 5 Stelle firmano intanto la rinuncia la privacy e non c’è Di Maio Roma lavaggio e annuncia che si ricambi vera a sindaco attimi di paura ieri alla Casa Bianca Trump viene allontanato dalla sala stampa a causa di una sparatoria fuori dal perimetro della Residenza presidenziale un agente del Secret Service ha colpito un sospettato armato trasportato poi in ospedale le indagini Sono in corso ... Leggi su romadailynews

