UFFICIALE – Monza, arriva Maric: accordo fino al 2025 (Di martedì 11 agosto 2020) Monza, arriva Maric: accordo fino al 2025 per l’attaccante che arriva dall’Osijek. Ecco la nota UFFICIALE da parte del club biancorosso Ora è UFFICIALE. Il Monza, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l’arrivo in biancorosso di Mirko Maric. Ecco la nota: «Altro grande colpo in attacco: dopo il danese Gytkjaer, arriva al Monza Mirko Maric, capocannoniere dell’ultimo campionato croato, dove ha realizzato 20 gol con la maglia dell’ Osijek. Maric ha firmato un contratto fino al 30/6/2025 e dopo le vacanze sarà a disposizione di ... Leggi su calcionews24

