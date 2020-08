Tikhanovskaya lascia la Bielorussia: "Molti mi odieranno, ma i figli sono la cosa più importante" (Di martedì 11 agosto 2020) “Pensavo che la campagna elettorale mi avesse temperata e mi avesse dato la forza di poter superare tutto, ma probabilmente sono rimasta una debole donna come prima. Ho preso una difficile decisione, l’ho presa assolutamente da sola. Né gli amici, né l’ufficio elettorale, né Serghei hanno potuto in nessun modo influenzarla. So che Molti mi capiranno, Molti mi condanneranno e Molti mi odieranno. Ma sapete, che Dio non vi dia mai una scelta come quella davanti alla quale mi sono trovata io. Perciò dico a tutti: prendetevi cura di voi. Nessuna vita vale ciò che sta succedendo adesso. I bambini sono la cosa più importante che abbiamo nella vita”. ... Leggi su huffingtonpost

