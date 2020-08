Summer Concert 2020, dal 5 Agosto al 20 Settembre 2020. Orari spettacoli (Di martedì 11 agosto 2020) Summer Concert 2020: Itinerari musicali in Terra di Lavoro dal 5 Agosto al 20 Settembre 2020. Gli eventi si svolgeranno a Caiazzo, Carinola, Teano. Ingresso libero previa prenotazione. Un ricco appuntamento in Campania con la musica etnica del Bosforo e le eleganti note del pianoforte, saranno le protagoniste dei prossimi due appuntamenti della rassegna Summer … Leggi su 2anews

3' di lettura 10/08/2020 - Proseguono gli appuntamenti della prima edizione di Assisi OnLive, progetto promosso in sinergia dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, il Piccolo ...Appuntamento da non perdere per gli appassionati del grande rock italiano quello con il concerto della Vasco History Band, la reunion del gruppo di super musicisti che dagli anni ’70 ai giorni nostri ...