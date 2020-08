Sturridge si propone: “Premier League? Sono inglese mi piacerebbe tornare, ma esistono anche altri campionati…” (Di martedì 11 agosto 2020) Addio alla Turchia dopo la sospensione per le questioni dovute alle scommesse. Daniel Sturridge crede di poter dare ancora molto al calcio, soprattutto a quello inglese che per anni lo ha visto protagonista con le maglie di Manchester City, Chelsea e Liverpool tra le altre.Il calciatore, accostato ultimamente a tanti club, anche al neo promosso Benevento, ha parlato a Sky Sport del suo futuro, confermando la volontà di fare ritorno in Inghilterra e ammettendo di sentire come se non avesse concluso il suo lavoro proprio in terra inglese.Sturridge: "Conto in sospeso con la Premier ma..."caption id="attachment 1005237" align="alignnone" width="811" Sturridge (getty images)/caption"Ho diverse richieste in tutto il mondo. Ma Sono ... Leggi su itasportpress

