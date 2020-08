Scontri in Bielorussia: più di 2mila arresti dopo il voto. Svetlana Tikhanovskaya è in Lituania: «Scelta difficile, l’ho fatto per i miei figli» (Di martedì 11 agosto 2020) Seconda nottata di proteste a Minsk, in Bielorussia, dopo le elezioni che hanno visto la riconferma di Lukashenko con l’80% dei voti. Secondo il ministero dell’Interno oltre 2mila persone sono state arrestate nel corso dell’ultima giornata di Scontri tra i cittadini e la polizia. Intanto la candidata dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, si trova in Lituania. «Non aveva altra Scelta, le autorità della Bielorussia l’hanno portata fuori dal Paese», ha dichiarato Olga Kovalkova, una rappresentante della dissidente. Tuttavia Tikhanovskaya ha definito la sua Scelta indipendente. August 11, 2020 «Pensavo che la campagna elettorale mi avesse ... Leggi su open.online

