Sara Croce Instagram | innamorata a Capri | «My happy place»

La bella "venere bionda" di "Ciao Darwin", Sara Croce, si mostra su Instagram in dolce compagnia. La giovane modella classe 1998, nata a Pavia si trova in vacanza su un mega yacht a Capri. A farle compagnia è Gianmarco Fiory, calciatore in forza al Gozzano Calcio. La storia d'amore è recentissima, solo pochi mesa fa la bella Sara era stata avvistata assieme ad Andrea Damante. Rumors smentiti quando il deejey veronese è tornato a fare coppia fissa con la ex Giulia De Lellis. A far discutere sono stati anche i pettegolezzi secondo cui, la Bonas di "Avanti un altro", abbia dato un bel due di picche al campione Cristiano Ronaldo.

Centomila euro di farmaci per aiutare chi ha bisogno donati al Corpo militare della Croce Rossa Italiana

Non ci sono solo coloro che a causa della crisi economica non riescono ad acquistare gli alimenti ma tante persone che hanno anche notevoli difficoltà a curarsi. Grazie però alla sensibilità dell’Ordi ...

