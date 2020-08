REPORTAGE TPI | Una giornata con Morgan: “La mia battaglia per salvare la casa di Giuseppe Verdi” (Di martedì 11 agosto 2020) REPORTAGE TPI – Una giornata con Morgan nei luoghi di Giuseppe Verdi Villanova sull’Arda (Piacenza) – Incursione di Morgan alla Villa-museo di Giuseppe Verdi, dove è arrivato per sostenere la raccolta fondi per scongiurarne la chiusura. “Quando Duchamp mise i baffi alla Gioconda iniziò l’epoca del post-moderno. Io mettendo la mascherina a Giuseppe Verdi lo riporto a vivere in mezzo a noi” ha dichiarato. “Da oggi inizia la mia battaglia per la casa di Verdi, perché lo Stato dia le sovvenzioni che da più di 20 anni non dà”, aggiunge. Credit: Roberto Dassoni/TPI “Un patrimonio, un museo, uno dei pochi luoghi integralmente conservati in ogni ... Leggi su tpi

